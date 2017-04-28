وحوش روسية في طريقها للجيش المصري

سمر العشري

قال اللواء محمد الكشكى، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية المصرية، أن مصر بدأت بتسلم أول دفعة من مقاتلات"ميج-29"الروسية، وذلك على هامش حضوره مؤتمر موسكو للأمن الدولى فى الفترة من 26 إلى 27 إبريل الحالى.

ونقلت وكالة"انترفاكس"الروسية عن اللواء الكشكى قوله ان روسيا تسعى إلى تسليم المقاتلات فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ان مصر بدأت بالفعل فى استلام جزء من صفقة مقاتلات"الميج" وليس كلها، تنفيذًا للعقد المبرم مع الجانب الروسى.

ومن المقرر ان تختتم عمليات التسليم في موعد لا يتجاوز عام 2020، حيث يشمل عقد المقاتلات تسليم 46 مقاتلة لصالح القوات الجوية المصرية، لاسيما وان تكلفة الصفقة تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة"انترفاكس" الروسية.

فى السياق ذاته، ذكر موقع"ديفينس بلوج" الأوكرانى، المتخصص بالشأن العسكرى، ان طائرات"الميج" المصرية التي حصلت عليها مصر مزودة بأنظمة البحث عن الأشعة تحت الحمراء والرصد والحرب الالكترونية، ومحركات الدفع غير المصدرة للعادم، علاوة على امكانية حمل الذخائر الموجهة بدقة.

الجدير بالذكر ان رئيس المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، كشف عن أن مصر ستتسلم قريبا طائرات من طراز "ميج - 29"، وذلك في لقاء له مع قناة "روسيا 24" فى مطلع الشهر الحالى.

تعد "ميج- 29" طائرة مقاتلة من مقاتلات الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية، وهي من الطائرات متعددة المهام، وتعرف لدى الروس باسم «فلكروم»، تم تصميمها للقيام بمهام الدفاع الجوي، والهجوم الأرضي، وتستطيع حمل 6 صواريخ "جو-جو"، إضافة إلى مدفعًا من عيار 30 مم، وتبلغ سرعتها القصوى 2445 كيلومتر/ساعة.

وتستطيع الميج 29 توفير الدعم اللوجيستي، وتقديم تسهيلات تسبق الضربات الجوية الاستباقية، كما لديها القدرة على مواجهة العدو ليلا ونهار في أسوأ الظروف الجوية.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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