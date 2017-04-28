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«احذروا البيض المغشوش»| بيض صناعي تنتجه الصين يغزو الأسواق ويسبب أمراض خطيرة.. كيفية التفرقة بينه وبين البيض الطبيعي

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«احذروا البيض المغشوش»| بيض صناعي تنتجه الصين يغزو الأسواق ويسبب أمراض خطيرة.. كيفية التفرقة بينه وبين البيض الطبيعي «احذروا البيض المغشوش»| بيض صناعي تنتجه الصين يغزو الأسواق ويسبب أمراض خطيرة.. كيفية التفرقة بينه وبين البيض الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع ، يحذر من انتشار البيض الصيني، أو المعروف بـ”البيض الصناعي”، في الأسواق، محذرين من خطورة تناوله على الصحة العامة والأمراض التي يسببها، والتي أبرزها الإصابة بأمراض الكبد، وأمراض الكلى، ومشاكل بالمخ والخلايا العصبية.

بداية طرح الصين للبيض صناعي بالأسواق

في عام 2015 ظهر في الصين والهند منتج يُحاكي بيض الدجاج الطبيعي، مصنوع من مواد محضرة كيميائياً، مطابق جداً لشكل البيض الطبيعي بحيث يصعب التفرقة بينهما، حيث انتشرت تحذيرات واسعة بنيودلهي، مدعومة بمقاطع الفيديو القصيرة، من تناوله، وتوضح الفرق بينه وبين البيض الطبيعي، وخطورته على الصحة العامة.

مخاوف من انتشار بالوطن العربي

كما أن هناك مخاوف من انتشار بالوطن العربي، خاصةً وأنها سوق مفتوحة أمام المنتجات الصينية، وخاصةً بعد التقارير المنتشرة على الانترنت، والتي تفيد بأن البيض المغشوش أو الصيني، تُصنع قشرته الخارجية من كربونات الكالسيوم، والتي تسبب أمراض الكبد، بينما الصفار والبياض من الألومونيوم والجيلاتين وكلوريد الكالسيوم وحمض البنزويك الذي قد يضر المخ والخلايا العصبية، إضافة الى مواد كيميائية أخرى وملونات طعام وماء.

كيفية التفرقة بين البيض الطبيعي والبيض الصيني

كشف “محمد ادريس”، رئيس الجمعية الاستهلاكية ببناي في ماليزيا، أنه بالرغم من أن الشكل متقارب الى حد كبير إلا أن هناك فروق يمكن تمييزها:

  • علينا تفحص البيض عن قرب والانتباه لأي شكل غريب أو حجم غير منطقي، حيث تبدو البيضة المغشوشة أكبر في الحجم.
  • السطح الخارجي للقشرة أخشن.
  • عند فتحها ستكتشف أنها لا تحتوي على الغشاء المحيط بالصفار ولا أثر له بها.
  • بمجرد فتحها يختلط الصفار بالبياض وصفارها ذو لون غامق يختلف عن لون صفار البيض الطبيعي.

 

المصدر : فايف

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