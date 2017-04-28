قرار جمهوري يغضب السلطة القضائية ونادي القضاه يصدر بيان رسمي ويدعو إلى جمعية عمومية طارئة بمجلس القضاء الأعلى

أصدر السيسي، منذ قليل قرارًا جمهورياً يصدق فيه على تعديلات السلطة القضائية التي أقرها البرلمان بشكل رسمي أول أمس، والذي يرفضه القضاه رفضاً باتاً، الأمر الذي أثار غضبهم، وقام نادي القضاه بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بمجلس القضاء الأعلى، وذلك للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، والتي ستعد بمثابة رسالة جليّة بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه، حسب البيان

ويأتي تصديق السيسي على القانون بالرغم من مطالبة نادي القضاه له بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية وذلك لأنه مخالف للدستور والأعراف القضائية، وجاء ذلك في بيان للنادي بالأمس.

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

المصدر : مصر فايف