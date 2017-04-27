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دجلة يفرض التعادل على سموحة في الدوري

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دجلة يفرض التعادل على سموحة في الدوري دجلة يفرض التعادل على سموحة في الدوري

التحرير

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تعادل وادي دجلة مع نظيره سموحة، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم بينهما اليوم الخميس، على ملعب «بترو سبروت»، لحساب الجولة الـ26 من الدوري المصري.

تقدم سموحة في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب حسام حسن، ليعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب حسام عرفات، وأحرز سموحة، الهدف الثاني عن طريق حسام حسن في الدقيقة 73، ليعادل محمد أنور النتيجة لدجلة في الدقيقة 75.

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بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليترفع رصيد دجلة للنقطة 35 ليصعد للمركز الثامن، فيما يصل سموحة للنقطة 43 ليصعد للمركز الرابع مؤقتًا.

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التحرير

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