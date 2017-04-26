أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || مقاول مصري يصيب السعوديين بذهول

Google+ Print
بالفيديو || مقاول مصري يصيب السعوديين بذهول بالفيديو || مقاول مصري يصيب السعوديين بذهول

أثار مقطع يرصد مواطنا يستعرض بناء عمارة خاصة به تم بطريقة غريبة، ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن صاحب العمارة، عتب الدرج المشيد بالعمارة مقلوبا للأسفل وليس للأعلى في سابقة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الأخير من قام ببناء العمارة والدرج مقاول مصري وهو المسئول عن الطريقة الخاطئة التي تم بها التشييد.
 
وبعد انتشار مقطع الفيديو عاد صاحب الفيلا وأوضح أن الدرج غير مقلوب، وأن هذه المرحلة الأولى للدرج ولم يتم الانتهاء من الشكل النهائي للدرج بعد، حيث أظهر مقطع الفيديو الجديد الشكل النهائي للدرج، الذي يبدو فيه بالفعل أن الدرج لم يتم الانتهاء منه، وأن المهندس المصري لم يخطئ.
 
 
 
 
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو.. الشاب المعاق: السيسي بكى لما قولتله نفسي أدخل الجيش

بالفيديو.. الشاب المعاق: السيسي بكى لما قولتله نفسي أدخل الجيش

شاهد بالفيديو || ماذا فعل وزير المالية السعودية بعد تناول الطعام بأحد المطاعم

شاهد بالفيديو || ماذا فعل وزير المالية السعودية بعد تناول الطعام بأحد المطاعم