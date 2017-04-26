بالفيديو || مقاول مصري يصيب السعوديين بذهول

سمر العشري

أثار مقطع فيديو يرصد مواطنا يستعرض بناء عمارة خاصة به تم بطريقة غريبة، ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه المواطن صاحب العمارة، عتب الدرج المشيد بالعمارة مقلوبا للأسفل وليس للأعلى في سابقة تعد الأولى من نوعها، وأوضح الأخير من قام ببناء العمارة والدرج مقاول مصري وهو المسئول عن الطريقة الخاطئة التي تم بها التشييد.

وبعد انتشار مقطع الفيديو عاد صاحب الفيلا وأوضح أن الدرج غير مقلوب، وأن هذه المرحلة الأولى للدرج ولم يتم الانتهاء من الشكل النهائي للدرج بعد، حيث أظهر مقطع الفيديو الجديد الشكل النهائي للدرج، الذي يبدو فيه بالفعل أن الدرج لم يتم الانتهاء منه، وأن المهندس المصري لم يخطئ.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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