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أثناء زيارة السيسي للسعودية موقف غريب والسلطات في المملكة تتخد إجراءاً حاسماً ونشطاء يعلقون “يريدون إحراجه ولابد من محاسبة المسئول”

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أثناء زيارة السيسي للسعودية موقف غريب والسلطات في المملكة تتخد إجراءاً حاسماً ونشطاء يعلقون “يريدون إحراجه ولابد من محاسبة المسئول” أثناء زيارة السيسي للسعودية موقف غريب والسلطات في المملكة تتخد إجراءاً حاسماً ونشطاء يعلقون “يريدون إحراجه ولابد من محاسبة المسئول”

قامت السلطات اليوم بإعادة شحنة أسماك بلطي إلى مرة أخرى، وبالتحديد كمية تُقدر بـ 19 طن وذلك من خلال ميناء سفاجا، وذلك بعد الكشف عليها وتبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبالفعل بعد عودة الشحنة إلى الميناء المصري مرة أخرى تم الكشف عليها، والتأكد من عدم صلاحيتها بالفعل، وأمرت السلطات المصرية بضرورة إعدامها على حد ذكر صحيفة الوطن.

وقد أثار ذلك الإجراء غضب الكثير من نشطاء الفيسبوك واصفين إياه بالمقصود على حد قولهم، ففي الوقت الذي يزور فيه المملكة بعد فترة من التوتر، يخرج من مصر إليها شحنة من الأسماك بهذه الكمية الكبيرة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وطالب هؤلاء بضرورة محاسبة المتسبب في ذلك، والتحقيق في الأمر لأن في ذلك إحراج للسيسي أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية.

 

 

المصدر : مصر فايف

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