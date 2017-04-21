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ماهي مادة “TATB” التي تدخلت وزارة الداخلية ومنعت تداولها في الأسواق

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ماهي مادة “TATB” التي تدخلت وزارة الداخلية ومنعت تداولها في الأسواق ماهي مادة “TATB” التي تدخلت وزارة الداخلية ومنعت تداولها في الأسواق

شهدت في الآونة الأخيرة العديد من التفجيرات والتي استهدفت رجال شرطة وأماكن للعبادة، عثرت وزارة الداخلية على مادة تسمى “TATB” بكميات كبيرة تصل لنصف طن من نترات الصوديوم بالاضافة لمادة”TATB”وهي مادة شديدة الإنفجار عند خلطها بنترات الصوديوم.

ووفق المصادر الصحفية، أن الجماعات الإرهابية استخدمت مادة “TATB” في صناعة متفجرات يدوية ويرجع السبب لآستخدام تلك المادة لرخص ثمنها وسهولة الحصول عليه، وقد أصدر اللواء مجدي عبد الغفار قرار  بوضع تلك المادة على قوائم المواد المحظور تداولها بدون تصريح رسمي من الأمن العام.

تصنع مادة “TATB” من مادتين سريعة الإشتعال وهما الأكسجين المركز – الأسيتول بدرجة تركيز عالية ويتم تداول تلك المادة الخطيرة من قبل الجماعات المتطرفة تحت إسم “بيروكسيد الهيدروجين”، ووفق المصادر الصحفية أن الجماعات المتطرفة تقوم بتجهيز تلك المادة تحت إشراف كيميائيين تحت درجة الحرارة العادية، ويتم حفظها بدرجات حرارة منخفضة,أضاف أن رجال من الشرطة استشهدوا وهم يقوموا بتفكيك تلك المادة شديدة الخطورة.

 

 

المصدر : مصراوي

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