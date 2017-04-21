بالفيديو || محمد صبحي لـ«بكري» : اطلع بره الاستديو .. “البرلمان بيقتل الناس.. فين مقولة الشعب لم يجد من يحنو عليه”

سمر العشري

ظهرت علامات الحزن والغضب، على وجه الفنان محمد صبحي، أثناء لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وذلك بسبب أداء البرلمان المصري، خلال الفترة الماضية، وسخط المواطنين على أداؤه.

وطالب صبحي الإعلامي مصطفى بكري بترك الاستوديو على الفور، قائلا: «أنا عارف حساسية موقفك في البرلمان، لكن أنا لازم أهاجم المجلس، بسبب المستوى الضعيف اللي ظهر بيه».. «البرلمان بيقتل الناس»، وكان رد فعل الكاتب الصحفي مصفى بكري، قائلًا: «تحدث بحرية كاملة».

كما أشار صبحي، إلى أن البرلمان به العديد من النواب، لا يفكرون في المواطنين البسطاء الذين انتخبوهم، مشددًا على أن موافقة أعضاء البرلمان بكل قوة على قانون القيمة المضافة، يقتل كل أصحاب المعاشات المتدنية دخولهم والفقراء.

كما تساءل صبحي: «أين جملة: إن الشعب بحاجة إلى من يحنو عليه؟»، لافتًا إلى أنه يدرك أن الدولة خارجة من أزمة، ولابد من مراعاة الفئات الفقيرة حتى لا تموت جوعًا وعطشًا، قائلاً: «يا دولة لو عودتي المواطن يستنى الكساء والوجبة اللي تتوزع عليه، فالوجبة هتتهضم، والكساء سيبلى، ويظل المواطن كما هو».

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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