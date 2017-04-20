أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

الأخبار - اللجنة العليا للإنتخابات ترفض طعون المعارضة على إستفتاء تركيا

  • DMC
  • 36
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله

الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله

الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة

الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة

الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة

الشيخ خالد الجندي يوضح معنى "الكنز" وعلاقته بالزكاة

الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم

الشيخ خالد الجندي: لا يجوز إخراج الزكاة من مال الطفل اليتيم