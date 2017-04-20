عاجل .. انفجار عبوة ناسفة في العريش منذ قليل.. وقوات الأمن تهرع لمكان الحادث

شيماء مصطفى

أكد مصدر أمني من وزارة الداخلية، أنه وقع انفجار صباح اليوم الخميس في منطقة ساحل البحر في العريش، وأشار المصدر أن الانفجار حدث عن طريق استخدام عبوة ناسفة، مؤكد أن قوات المن توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني من أجل تمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أي عبوات تفجيرية أخري.

وأضاف المصدر الأمني أن الانفجار تم أثناء مرور مدرعة شرطة في منطقة ساحل العريش، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن استشهاد مجند الشرطة على أحمد عبد الحميد، 20 سنة، من أفراد القوة، كما تعرض أحد المواطنين الذي تم تواجده في مكان الحادث بالصدفة إلى إصابة وجروح متفرقة بالجسد، ويدعي محمود إبراهيم السيد، 47 سنة.

وأوضح المصدر الأمني أن قوات الأمن تمشط المنطقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية المسببة في التفجير، كما تم إغلاق محيط المنطقة، وأكد أنه تم نقل الشهيد والمصاب إلى مستشفي العريش.. وسنوافيكم بالتفاصيل والمستجدات،،،

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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