أخبار عاجلة

برنامج قضية اليوم عن خروج برشلونة من ربع نهائي دوري الابطال -
الشيخ خالد الجندى: الإسلام قدم حقوق العباد على حق الله -
بالصور- مؤتمر عن "صحة المرأة" في الأهرام بحضور راضي ومستشار السيسي -
"سُترة" تُسلم 34 منزلاً للأسر الفقيرة في جهينة بسوهاج -
إغلاق مخبز "رغيف البُرص" جنوب الأقصر -
مقتل 20 من مسلحي "داعش" بالعراق -
طهران تطالب واشنطن بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي -
الشيخ خالد الجندى: بنى إسرائيل كان عندهم زكاة -
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

عاجل .. انفجار عبوة ناسفة في العريش منذ قليل.. وقوات الأمن تهرع لمكان الحادث

Google+ Print
عاجل .. انفجار عبوة ناسفة في العريش منذ قليل.. وقوات الأمن تهرع لمكان الحادث عاجل .. انفجار عبوة ناسفة في العريش منذ قليل.. وقوات الأمن تهرع لمكان الحادث

أكد مصدر أمني من وزارة الداخلية، أنه وقع انفجار صباح اليوم الخميس في منطقة ساحل البحر في العريش، وأشار المصدر أن الانفجار حدث عن طريق استخدام عبوة ناسفة، مؤكد أن قوات المن توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني من أجل تمشيط المنطقة والتأكد من خلوها من أي عبوات تفجيرية أخري.

وأضاف المصدر الأمني أن الانفجار تم أثناء مرور مدرعة شرطة في منطقة ساحل العريش، مشيرا إلى أن التفجير أسفر عن استشهاد مجند الشرطة على أحمد عبد الحميد، 20 سنة، من أفراد القوة، كما تعرض أحد المواطنين الذي تم تواجده في مكان الحادث بالصدفة إلى إصابة وجروح  متفرقة بالجسد، ويدعي محمود إبراهيم السيد، 47 سنة.

وأوضح المصدر الأمني أن قوات الأمن تمشط المنطقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية المسببة في التفجير، كما تم إغلاق محيط المنطقة، وأكد أنه تم نقل الشهيد والمصاب إلى مستشفي العريش.. وسنوافيكم بالتفاصيل والمستجدات،،،

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها