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تامر أمين يهاجم تصريح خالد يوسف عن المشاهد الجنسية في أفلامه

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تامر أمين يهاجم تصريح خالد يوسف عن المشاهد الجنسية في أفلامه تامر أمين يهاجم تصريح خالد يوسف عن المشاهد الجنسية في أفلامه

انتقد الإعلامي تامر أمين المشاهد الجنسية التي يتم تقديمها في بعض الأعمال الفنية، كأعمال المخرج خالد يوسف، مشيراً إلى أنه – يوسف – برر له تقديم هذه المشاهد من قبل قائلاً: "اللي يستثار من مشهد ساخن في السينما يبقى مريض ومحتاج يتعالج".

ووجه "أمين" – خلال تقديمه لحلقة اليوم الأربعاء من برنامج "الحياة اليوم" الذي يُعرض عبر فضائية الحياة – رسالة غاضبة لخالد يوسف قائلاً: "ايه الكلام ده؟ الطبيعي إن المشاهد الساخنة بتثير المشاهدين، ومش عايز أخش في أباحات اكتر من كده".

 

 

المصدر : مصراوى

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