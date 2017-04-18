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أكلة مصرية تغني سلمى حايك عن البوتكس: لن تتخيلها

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أكلة مصرية تغني سلمى حايك عن البوتكس: لن تتخيلها أكلة مصرية تغني سلمى حايك عن البوتكس: لن تتخيلها

رغم أن الممثلة المكسيكية سلمى حايك تخطى عمرها الخمسين عامًا، إلا أنها ما زالت تتمتع بالشباب الدائم، حيث تبدو سلمى حايك أصغر من عمرها بعقدين.

وكشفت «حايك» عن سر شبابها الدائم، حيث أكدت أنه يكمن في أكلة عربية يعرفها الكثير.

وقالت «حايك» أن سر جمالها يكمن في «شوربة الكوارع»، مؤكدة أن هذه الشوربة تغينها عن اللجوء لحقن البوتكس.

وأضافت النجمة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية، خلال حوارها مع مجلة «People» الأمريكية، حسبما ذكر موقع sputniknews أن شوربة الكوارع التي تعد من العظام والنخاع مليء بالجلاتين والدهون ويحتوي على النخاع، مشيرة أنه مهم للاحتفاظ بالشباب.

وأشارت إلى أن هذه الشوربة تغنيها عن حقن البوتكس الذي تلجأ إليه السيدات حالياً بشكل كبير، قائلة: «لقد أغناني عن استخدام البوتكس».

 

المصدر : المصرى لايت

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