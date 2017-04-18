البرلمان يدرس زيادة مرتبات المعلمين إلى 3 آلاف جنيه للمعلم المساعد إلى 9 آلاف جنيه لكبير المعلمين

شيماء مصطفى

تدرس لجنة التعليم بمجلس النواب المصرى خلال الفترة المقبلة النهوض بالتعليم ومن ثم الاهتمام بالمعلمين ومرتباتهم حيث أن اللجنة فى الفترة الحالية تدرس مسودة مشروع قانون لمناقشته فى مجلس النواب مقترح من نقابة المعلمين ويتبناه أحد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب يطالب برفع مرتبات المعلمين.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالمجلس، أن هناك مقترحين معروضين على لجنة التعليم بالبرلمان تم اعداد هذين المقترحين قبل تعويم الجنيه المصرى لزيادة مرتبات المعلمين وأنهما بعد زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار الأمريكى فإن هذين المقترحين غير مناسبين فى هذه الفترة للمعلمين.

وأضاف الدكتورة ماجدة بأن لجنة التعليم تناقش فى الفترة الحالية ما يسمى بأسلوب “خط الكفاية” وهو مستوى المعيشة المعقول والمقبول للمواطنين ومنهم المعلمين، وأشارت بأنه بعد دراسة “خط الكفاية” فإن اللجنة تقترح بأن يكون راتب المعلم عند بدء التعيين 3 آلاف جنيه، وأن الحد الأقصى لمرتبات المعلمين تصل إلى ما بين 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه لوظيفة كبير معلمين وهى أعلى وظيفة فى كادر المعلمين.

وأشارت الدكتورة ماجدة نصر بأن لجنة التعليم بمجلس النواب تسعى إلى تنفيذ هذا المقترح وتقديم مشروع قانون بزيادة مرتبات المعلمين لتحسين المستوى المعيشى للمعلم وكذلك تقنين أوضاع المعلمين فى المدارس الخاصة وأن اللجنة سوف تطالب بتطبيق الزيادة فى مرتبات المعلمين المقترحة فى الموازنة العامة الجديدة لعام المالى 2017-2018 بإذن الله.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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