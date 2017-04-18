بالفيديو.. رد قوي من لميس الحديدي على ظهور صورتها أثناء انفجار خط غاز التجمع الخامس “النار ما بتحرقش مؤمن”

شيماء مصطفى

علقت الإعلامية “لميس الحديدي” على ظهور صورتها على أحد اللوحات الإعلانية في مكان انفجار خط غاز شارع التسعين بالتجمع الخامس، يوم السبت الماضي بقولها “أصل النار ما بتحرقش مؤمن”

وقالت “الحديدي” من خلال برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، بأن صورتها كانت موجودة أعلى خط الغاز الذي انفجر بالتجمع الخامس بالصدفة، مشيرة إلى أنه صورة خاصة بإعلانات إيجي بنك.

وتابعت الإعلامية بأن هناك تعليقات كثيرة على الصورة مثل، “النيران تحاصر لميس الحديد وهي لا تحترق، وتبقى لميس الحديدي شامخة”، مشيرا إلى أنه كانت هناك تعليقات ليست لطيفة، “وشوفتوا لميس بتولع ما هي ما تبقاش موجودة في أي مكان إلا لما تولعها”.

وأضافت لميس بأنها لا تتضايق من مثل هذه التعليقات، مشيرة إلى أن هذه الصورة كانت معبرة، حيث أنها توجد أينما كانت الأحداث مشتعلة، مؤكدة على أنها لا تتضايق من هذه التعليقات حيث قالت “النار ما بتحرقش مؤمن”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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