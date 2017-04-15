النيابة العامة تصرح بدفن 5 جثث قتلوا في "مذبحة ثأر" بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم، بدفن 5 أفراد من عائلة واحدة، قتلوا بسبب الثأر بمدخل قرية أولاد خلف دائرة المركز، بعد توقيع الطبيب الشرعي الكشف الطبي على الجثث، وبيان الصفة التشريحية لهم.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل قد تلقى إخطاراً، مساء الخميس، من مركز شرطة دار السلام بإطلاق أعيرة نارية أمام مدخل قرية أولاد خلف دائرة المركز، ووقوع قتلى ومصابين.

وأكدت التحريات تعرض إسماعيل السيد أحمد، 52 عاما، وعبد الباسط محمد أحمد، 52 عاماً، وأحمد أحمد محمد، 32 عاماً، عامل، وأحمد عبدالصبور محمد، 18 عاماً، طالب، ومحمود حسن محمد محمد، 21 عاماً، مجند بإدارة قوات أمن المنيا، وهشام حسني عبدالعزيز، 36 عاماً، لإطلاق نار، خلال توجهم إلى مسكنهم، من جانب هشام منازع سليمان قاسم، من عائلة "الطواهي" بسبب ثأر قديم بين العائلتين.

وينتمي القتلى الخمس لعائلة "القوايدة"، وكانوا يستقلون السيارة رقم 60746 ملاكي سوهاج قيادة الأخير، وأطلق المتهم الأعيرة النارية تجاههم من دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، ما أسفر عن مقتل الأول للخامس متأثرين بإصابتهم، وإصابة السادس وعطا الديب عطا 37 عاماً، عامل مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ونجله الطفل "عمر"، 6 سنوات، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، تصادف تواجدهما بمكان الحادث.