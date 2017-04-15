الصفاقسي أول المتأهلين لدور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي

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بات النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، أول المتأهلين إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية"، بعدما جدد فوزه على ضيفه كاديوجو البوركينابي 2-0، الجمعة، في صفاقس في إياب الدور الثاني.

وسجل ماهر الحناشي الهدف الأول في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بينما عزز كريم العواضي تقدم الصفاقسي في الدقيقة 82 محرزًا الهدف الثاني من ركلة جزاء،.

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وكان الصفاقسي فاز 2-1 ذهابا في واجادوجو. يذكر أن الفريق التونسي توج بلقب المسابقة اعوام 1998 و2007 و2008 و2013 وحل وصيفا عام 2010.