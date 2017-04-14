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بالصور- لاعب ركل كرة في أسكتلندا فوجدوها على شواطئ النرويج!

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مصراوي Masrawy

المسافة بين مكان ركل الكرة وموقع العثور عليهاالمسافة بين مكان ركل الكرة وموقع العثور عليها

الكرة التي عثر عليهاالكرة التي عثر عليها

الكرة التي عثر عليهاالكرة التي عثر عليها

المسافة بين مكان ركل الكرة وموقع العثور عليهاالمسافة بين مكان ركل الكرة وموقع العثور عليها

الملعب الذي ركلت منه الكرةالملعب الذي ركلت منه الكرة

نهر دينهر دي

كتب - علي أحمد:

شهد أحد شواطئ النرويج واقعة غريبة بعدما عُثر فيه على كرة خاصة بأحد فرق كرة القدم بأسكتلندا، والتي اختفت قبل فترة بعدما سددها لاعب خارج ملعب النادي الأسكتلندي.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" أن أحد لاعبي فريق "بانكس أودي" الأسكتلندي تحت 19 عاماً، سدد كرة بقوة خلال إحدى مباريات الدوري، والتي تخطت سياج الملعب ولم يعثر عليها العاملون بالنادي فيما بدا أنها سقطت في نهر "دي".

وبعد فترة طويلة من ضياع الكرة، فوجئت إدارة النادي برسالة إلكترونية تفيد بعثور أحد الأشخاص على كرة مطبوع عليها اسم النادي، وذلك على شاطئ جزيرة نرويجية صغيرة تبعد حوالي 1600 كيلومتراً عن أسكتلندا، حيث يعتقد أنها تنقلت من نهر "دي" إلى بحر الشمال لتستقر في وجهتها الأخيرة على شواطئ النرويج.

ونشر الشاب النرويجي "جوني ميكالسن" في الرسالة صورة للكرة التي عثر عليها، حتي يتأكد مسؤولو النادي الأسكتلندي من صدق روايته.

ووجهت إدارة النادي الأسكتلندي دعوة لـ "ميكالسن" لزيارة النادي في وقت قريب.

الطريف أن مسؤولي النادي الأسكتلندي كشفوا أن هذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها كرة تجتاز السياج حيث غالباً ما كانت تسقط في النهر.

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