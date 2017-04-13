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«الغضب والنحس» يسيطران على مهاجم الأهلي

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«الغضب والنحس» يسيطران على مهاجم الأهلي «الغضب والنحس» يسيطران على مهاجم الأهلي

التحرير

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تسود حالة من الغضب على عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد استبعاد حسام البدري، المدير الفني للفريق من حساباته خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب مهاجم الأهلي عن غضبه الشديد، بعد استبعاده خلال الفترة الماضية من حسابات المدير الفني للفريق، مبديا اندهاشه خاصة وأنه كان قد بدأ في العودة إلى حالته وتسجيل الأهداف.

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وواجه عمرو جمال، سوء حظ غير طبيعي عصر اليوم الخميس، خلال مران الفريق بملعب مختار التتش، حيث ارتطمت كرتين سددهما بالقائم، إحداها من تسديدة وأخرى من رأسية، إلا أنه أحرز هدفا وحيدا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أهدر اللاعب ركلة ترجيح، على هامش مران الفريق.

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التحرير

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