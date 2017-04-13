أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خبير أرصاد يوضح سر التقلبات الجوية الحالية

Google+ Print
خبير أرصاد يوضح سر التقلبات الجوية الحالية خبير أرصاد يوضح سر التقلبات الجوية الحالية

مصراوي Masrawy

التقلبات الجوية

كتبت-مادي غيث:

قال وحيد سعودي - المتحدث السابق لهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب وراء التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، يرجع لأننا في فصل الربيع، والمعروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، مؤكدًا:"ما يحدث من تقلبات واضطراب في الطقس طبيعي جدًا خلال هذا الوقت من العام".

وأضاف"سعودي" - في تصريحات خاصة لمصراوي - أن التوقعات الحالية تشير إلى بدء التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، نظرًا لهدوء سرعة الرياح، مشيرًا إلى انحصار فرص سقوط الأمطار مرة ثانية على شرق الجمهورية، وإن كانت خفيفة.

وتوقع المتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي مرة أخرى.

وحذر وحيد سعودي، المواطنين من برودة الطقس ليلًا، ومن الشبورة المائية في الصباح الباكر بالنسبة لقائدي السيارات، مشيرًا إلى أنه من الممكن تخلي المواطنين عن الملابس الشتوية بدايًة من الأسبوع المقبل. ​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ١٨٥ معاونًا جديدًا للنيابة العامة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ١٨٥ معاونًا جديدًا للنيابة العامة

تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني

تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الداخلية: ضبط 3 عناصر متورطة بتفجيري طنطا والإسكندرية

الداخلية: ضبط 3 عناصر متورطة بتفجيري طنطا والإسكندرية