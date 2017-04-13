خبير أرصاد يوضح سر التقلبات الجوية الحالية

كتبت-مادي غيث:

قال وحيد سعودي - المتحدث السابق لهيئة الأرصاد الجوية، إن السبب وراء التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، يرجع لأننا في فصل الربيع، والمعروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، مؤكدًا:"ما يحدث من تقلبات واضطراب في الطقس طبيعي جدًا خلال هذا الوقت من العام".

وأضاف"سعودي" - في تصريحات خاصة لمصراوي - أن التوقعات الحالية تشير إلى بدء التحسن التدريجي في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، نظرًا لهدوء سرعة الرياح، مشيرًا إلى انحصار فرص سقوط الأمطار مرة ثانية على شرق الجمهورية، وإن كانت خفيفة.

وتوقع المتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ تدريجي مرة أخرى.

وحذر وحيد سعودي، المواطنين من برودة الطقس ليلًا، ومن الشبورة المائية في الصباح الباكر بالنسبة لقائدي السيارات، مشيرًا إلى أنه من الممكن تخلي المواطنين عن الملابس الشتوية بدايًة من الأسبوع المقبل. ​