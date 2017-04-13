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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

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شهدت العملة اليوم الخميس 13 أبريل، استقرارًا نسبيًا في مستهل التعاملات الصباحية، ليسجل في البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك نحو 17.95 جنيهًا للشراء و 18.05 للبيع.

بينما سجّل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك عودة والبنك الأهلي اليوناني وبنك مصر إيران وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي، نحو 18 جنيهًا للشراء، و 18.10 للبيع، فيما سجّل متوسط سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية نحو 19.00 جنيهًا للشراء و 19.15 للبيع، والجنيه الاسترليني نحو 22.40 جنيهًا للشراء و 22.55 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.80 جنيهًا للشراء و 17.95 للبيع.

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وعلى صعيد العملات العربية، سجَّل الريال السعودي نحو 4.7 جنيه للشراء و 4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.80 جنيهًا للشراء و59.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.88 للشراء و 4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و 47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و 25.44 للبيع.
 

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