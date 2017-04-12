كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح الإيطالي الدولي جورجيو كيلليني مدافع فريق يوفنتوس للموقع الرسمي للنادي الإيطالي بعد إحرازه لهدف في فوز اليوفي على برشلونة (3-0): "نحن سعداء بالنتيجة ولكن تنتظرنا مواجهة أخرى في الكامب نو".

وأوضح المدافع الإيطالي: "كانت ليلة رائعة، نحن مسرورون بهذه النتيجة أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا وأفضل هجوم في العالم".

شاهد أيضا

وأضاف: "تعاملنا مع المباراة بطريقة صحيحة وحاولنا أن نضغط عليهم لنكسب مساحات، بالتأكيد لن تستطيع الإبقاء على نجوماً مثلهم هادئين تماماً ولكن لحسن الحظ كان لدينا بوفون في المرمى لينقذ الأمر".

واختتم صاحب الـ32 عامًا: «نحن سعداء الليلة ولكننا نعلم أن الطريق ما زال طويلاً، ستكون مباراة مختلفة في الكامب نو».