السيتي يسعى لضم موهبة برشلونة

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ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن فريق مانشستر سيتي، الذي يديره فنيًا الإسباني بيب جوارديولا، ينوي الدخول في مفاوضات مع مدافع برشلونة الشاب مارك كوكوريلا، صاحب الـ18 عامًا، من أجل إقناعه بالانضمام إليه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الشاب من المرجح أن يرحل عن صفوف النادي الكتالوني مع نهاية الموسم الحالي خاصة في ظل عدم وجود مكان حقيقي له في الفريق الأول.

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يذكر أن السيتي ليس الفريق الوحيد الراغب في التعاقد مع كوكوريلا، حيث أن بوروسيا دورتموند ينوي هو الآخر الحصول على خدمات اللاعب صاحب القدم اليسرى.