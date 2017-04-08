حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: إبحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح، ومن الأفضل ألا تقوم بأي تحركات جديدة حفاظاً منك على الاستقرار



عاطفياً: تواجه ضغوطاً شديدة، فكُن جاهزاً ومتسلّحاً بالهدوء وطول البال لتخرج منتصراً وتكسب قلب الشريك مجدداً



صحياً: إذا كان المرض يخيفك وترفض ملازمة الفراش فما عليك سوى الانتباه إلى صحتك ونوعية طعامك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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