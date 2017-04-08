أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن

Google+ Print
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن

تسعى النرويجية،  لإنشاء أول نفق بحري،  يهدف لتقليل ساعات السفر للسفن البحرية،  وتوفير  ممر آمن  للسفن  في المنطقة بأسرها ، جاء ذلك  في خبر لصحيفة الجاردين البريطانية، تحت عنوان “نفق للسفن لتنحية قناة السويس”أو”التحول عن قناة السويس، مرحبا ستاد”

حيث ذكرت صحيفة الجارديان،  البريطانية في عدد الجمعة 7 إبريل، أن الحكومة النرويجية تعتزم بناء نفق بحري للسفن في شبه جزيرة ستاد، ويعد أول نفق بحري يخترق الجزر الصخرية ويبلغ طوله 1700 متر، وعرصه 26.5 مترا، وإنه سيصبح قادرا على استيعاب سفن الرحلات البحرية والبضائع، وسيفتتح في عام 2023.

ونقلت الصحيفة، عن وزير النقل النرويجي، أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وسيكون في أضيق منطقة بجبال “ستاد “، وأن هذا المشروع كان مطروحا منذ سنوات، وآن الآوان لإنشائه لوفرة الخبرات والدعم المادي للتنفيذ.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند

الشرطة الألمانية تفحص أجساما مثيرة للشبهات في استاد دورتموند

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات