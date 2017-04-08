النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن

سمر العشري

تسعى الحكومة النرويجية، لإنشاء أول نفق بحري، يهدف لتقليل ساعات السفر للسفن البحرية، وتوفير ممر آمن للسفن في المنطقة بأسرها ، جاء ذلك في خبر لصحيفة الجاردين البريطانية، تحت عنوان “نفق ستاد للسفن لتنحية قناة السويس”أو”التحول عن قناة السويس، مرحبا ستاد”

حيث ذكرت صحيفة الجارديان، البريطانية في عدد الجمعة 7 إبريل، أن الحكومة النرويجية تعتزم بناء نفق بحري للسفن في شبه جزيرة ستاد، ويعد أول نفق بحري يخترق الجزر الصخرية ويبلغ طوله 1700 متر، وعرصه 26.5 مترا، وإنه سيصبح قادرا على استيعاب سفن الرحلات البحرية والبضائع، وسيفتتح في عام 2023.

ونقلت الصحيفة، عن وزير النقل النرويجي، أن تكلفة المشروع تصل إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وسيكون في أضيق منطقة بجبال “ستاد “، وأن هذا المشروع كان مطروحا منذ سنوات، وآن الآوان لإنشائه لوفرة الخبرات والدعم المادي للتنفيذ.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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