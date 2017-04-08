الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن

وظائف خالية في البترول، أعلنت محافظة بورسعيد عن وجود فرص عمل خالية بالبترول لخريجي الكليات والمعاهد وكذلك حملة المؤهلات المتوسطة، كما أوضحت بورسعيد أنه على راغبي العمل تقديم طلبات الالتحاق بمديرية القوى العاملة للعمل بمشروعات البترول.

شروط شغل وظائف البترول

واليوم تم صدور قرار بتقديم طلبات العمل إلكترونيا لشغل وظيفة “سائق درجة أولى” عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة بورسعيد على الإنترنت، على أن يتوافر في المتقدمين تلك الشروط:

لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في نهاية مايو 2017. أن يكون من أبناء محافظة بورسعيد “الأب والأم”. مقيم بمحافظة بورسعيد. حاصل على رخصة قيادة درجة أولى. إذا كان متزوج لابد أن تكون زوجته من بورسعيد. ترسل أسماء المتقدمين إلى وزير البترول.

طريقة التقديم في وظائف البترول

على راغبي العمل بوظائف البترول الضغط هنا للتقديم http://www.portsaid.gov.eg/request/job_petrol.aspx ، وملأ الاستمارة.

المصدر:مصرفايف