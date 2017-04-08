تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج

سمر العشري

خطوات استخراج العاملين في الخارج تصاريح وأذون السفر من إدارة التجنيد والتعبئة حيث قامت الإدارة بتحديد الفئات المسموح لها استخراج تصاريح السفر

الحالات المسموح لها استخراج تصاريح السفر :-

1- الأفراد المستثنون مؤقتا من تأدية الخدمة العسكرية .

2- الأفراد المؤجل لهم تأدية الخدمة العسكرية بسبب الدراسة في الخارج في أي وقت .

3- الأفراد الحاصلون على إعفاء مؤقت من تأدية الخدمة العسكرية .

4- الأفراد الذين تم وضعهم تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

5- الأفراد الذين قاموا بتأدية الخدمة العسكرية ولكن لم تنته مدة خدمتهم في الاحتياطي .

6- الطلبة الحاصلين على تأجيل مؤقت بسبب الدراسة داخل البلاد خلال أجازة نصف العام وأخر العام الدراسي عدا من هم طلبة في السنوات النهائية .

الوثائق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح السفر :-

1- أصل بطاقة الرقم القومي .

2- شهادة المعاملة التجنيدية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو إثبات قيد للطلبة .

3- مستند يوضح موقف فرد الاحتياط من الاستدعاء للأفراد الذين قاموا بتأدية الخدمة العسكرية، ويتم الحصول عليه من خلال مكتب التجنيد التابع له، ويتم هذا الأجراء من خلال مكتب أذون وتصاريح السفر في مجمع خدمة المواطنين .

4- وثيقة طلب الحصول على تصريح السفر من مجمع خدمة المواطنين .

5- على الطلبة الدارسين في داخل البلاد تقديم شهادة تفيد بالقيد بالكلية أو المعهد أو المدرسة موضح بها رقم وتاريخ قرار التأجيل بالإضافة إلى الرقم الثلاثي الخاص بالبطاقة العسكرية ( 6 جند ) ، ومدة الإجازة والسنة الدراسية، ويتم منح هؤلاء الطلبة إذن السفر خلال مدة الإجازة آخر العام أو نصف العام، ولكن لا يتم منح تصريح السفر لمن هم مقيدون في السنة النهائية بالدراسة في إجازة نهاية العام .

6- فيما يخص الدراسين بالخارج فعليهم تقديم طلب استخراج إذن السفر وأيضا خطاب يفيد بوضعهم تحت الأشراف العلمي يتم الحصول عليه من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي في وزارة التعليم العالي، ويتم منحهم تصريح السفر حتى نهاية العام الدراسي.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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