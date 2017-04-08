أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

سمر العشري

ننشر لكم سعر الفسيخ والرنجة والملوحة وجميع أنواع الأسماك المالحة في الأسواق المصرية المختصة في موسم ” شم النسيم ” 2017، والذي أقترب علينا كثيرا فلم يفصله عنا ألا أياما معدودة.

حيث أعتاد المصريون منذ قديم الأزل تناول الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة في يوم شم النسيم فلا تجد بيت في هذا اليوم ألا ورائحته مليئة بالأسماك المالحة، ومن العائلات من تستغل هذا اليوم وتناول الأسماك المالحة بالحدائق العامة، ومنهم من يستغل هذا اليوم ويتناوله علي الشواطئ الساحلية.

سعر الفسيخ والرنجة والملوحة في شم النسيم 2017

يتراوح سعر الفسيخ البوري الممتاز في المحافظات مابين 80 جنيه إلي 120 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الرنجة ” النجمة ” ما بين 25 إلي 30 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الرنجة” شمس ” مابين 35 إلي 40 جنيه.

يتراوح سعر كيلو السردين البلدي مابين 30 إلي 35 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الملوحة مابين 30 إلي 95 جنيه.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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