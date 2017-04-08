مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

سمر العشري

يتبنى عدد من الأعضاء مجلس النواب المصرى مبادرة سوف يتم طرحها على وزير التموين الدكتور على المصيلحى تهدف هذه المبادرة إلى مضاعفة المقررات التموينية من الزيت والسكر والأرز خلال شهر رمضان القادم، وذلك من باب تخفيف العبء عن المواطنين محدودى الدخل.

وأكد عضور اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ النائب محمد بدراوى بأن فاتورة الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان لن تزيد عن 1.2 أو 1.4 مليار جنيه وهو رقم ضئيل جداً بالقياس لما يعود على المواطن من دعم مادى معنوى وإحساس المواطن بأن مؤسسات الدولة لن تتركه وحيداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنين فى هذه الفترة فى تاريخ مصر.

وأضاف بأن البرلمان يسعى دوماً من خلال تشريعاته لتخفيف العبء عن المواطنين، وأننا فى ظروف صعبة نتمنى أن تنتهى عن قريب، وأنه يطالب الحكومة متمثلة فى وزارة التموين بأن يتم مضاعفة الدعم التموينى خلال شهر رمضان بأن يحصل كل مواطن على 42 جنيه بدلاً من 21 جنيه خلال شهر رمضان، وباختصار يكون نصيب الفرد 2 عبوة زيت، 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز خلال شهر رمضان الكريم.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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