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بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور"

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بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور" بالصور || جريمة بشعة : زوجة "راضي" قتلته بطريقة وحشية .. وصرخت عندما عثروا على جثته : "هاتوا دكتور"

كشف مصدر بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل قيام زوجة بقتل زوجها بعدة طعنات، والقاء جثته فى الشارع أمام منزله بمنطقة منشأة القناطر، بسبب خلافات عائلية بينهما، بعد قتله بطريقة وحشية، ثم إلقائه بالشارع

تفاصيل الجريمة

وأظهرت التحقيقات قيام الزوجة وتدعى “أسماء . ص” 28 سنة، ربة منزل، بعد مشاجرة نشبت مع زوجها، بضرب المجني على رأسه بأسطوانة غاز صغيرة، واستمرت فى ضربه بها حتى حطمت رأسه وجهه، ثم أحضرت سكيناً من المطبخ وطعنته فى الجانب الأيمن وأخرجت جزءاً من أحشائه، ومثلت بجثته.

وتوصلت التحقيقات بأن الزوجة المتهمة لم تكتف بذلك بل أحضرت مفرش أزرق شفاف ووضعت الجثة عليه وجرتها للخارج ووضعتها أمام المنزل، واحتفظت بالمفرش، ولم تخرج إلى الشارع إلا بعد عثور الأهالي على الجثة، فنزلت تصرخ وسط حضور أهله، وتطالب بسرعة احضار الدكتور لإنقاذه.

 

المصدر:مصرفايف

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