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خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

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خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

أعلن البنك الأهلي المصري، في بيان  رسمي له عن وقف خدمات البطاقات الذكية، “فيزا” الخاصة بعملائها لمدة “3” أيام ،في الفترة من يوم الجمعة الموافق 2017/4/14،  وحتى يوم  الإثنين الموافق 2017/4/17،  ويشمل الوقف كافة أنواع البطاقات الخاصة بعملائه، “ائتمان – خصم – مرتبات – مدفوعة مقدمًا”.

وجاء ذلك، في إطار خطة البنك الأهلي المصري، لعمل  تطوير وتحديث، لبرمجيات الكروت الذكية والماكينات الآلية من جانب، ولمواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثةمن جانب، بهدف تحقيق خدمة أفضل لعملائها في الداخل والخارج واستجابة لرغباتهم.

وأكد مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، إنه يحرص دائما على التطوير والتحديث المستمر؛ حفاظا على موقعه في الصدارة فضلا، عن تقديمه خدمة مصرفية إلكترونية متميزة.

 

المصدر:مصرفايف

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