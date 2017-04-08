بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

سمر العشري

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات مصورة، التقطت خلسة، لبائع طمامطم غشاش، يستبدل الطماطم السليمة بأخرى فاسدة، مستغلًا عدم انتباه السيدات.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يلقي بحقيبة الطماطم التي انتقتها المرأة أرضًا ويضع بدلًا منها أخرى من الطماطم الأقل في الجودة.

واستغل البائع بعد المسافة بين المشترية والمكان الواقف به حتى يتمكن من الاحتيال عليهم بمهارة شديدة، ويعينه في تلك المؤامرة رجل آخر يختار الطماطم الأقل إحمرارًا، ويبيعه إلى المشترى الذي يقع ضحية ذلك الغش التجاري والثقة في البائع ورفض النظر في الحقيبة البلاستيكية.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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