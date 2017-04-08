أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

Google+ Print
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات مصورة، التقطت خلسة، لبائع طمامطم غشاش، يستبدل الطماطم السليمة بأخرى فاسدة، مستغلًا عدم انتباه السيدات.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يلقي بحقيبة الطماطم التي انتقتها المرأة أرضًا ويضع بدلًا منها أخرى من الطماطم الأقل في الجودة.

واستغل البائع بعد المسافة بين المشترية والمكان الواقف به حتى يتمكن من الاحتيال عليهم بمهارة شديدة، ويعينه في تلك المؤامرة رجل آخر يختار الطماطم الأقل إحمرارًا، ويبيعه إلى المشترى الذي يقع ضحية ذلك الغش التجاري والثقة في البائع ورفض النظر في الحقيبة البلاستيكية.

المصدر:المصري لايت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم