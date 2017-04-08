وأعلن مستشار الرئاسة رئيس المجلس الوطني للمخدرات خوان أندريس روبالو

خلال مؤتمر صحافي إنه "خلال شهر تموز/يوليو

(سيبدأ) توزيع الحشيش في الصيدليات".

وردا على سؤال عن الموعد المحدد للبدء بهذا الإجراء، أجاب روبالو أن بيع

الحشيش في الصيدليات "سيبدأ في الأسبوعين الأولين

من تموز/يوليو".

وسيباع هذا المخدّر الخفيف في الصيدليات بسعر 1,30 دولارا للغرام الواحد

ولا يمكن لأي مستخدم ان يشتري أكثر من 10 غرامات أسبوعيا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني للمخدرات أن عائدات بيع الحشيش ستذهب

إلى ثلاث جهات هي الشركات الخاصة التي أوكلت

إليها الدولة مهمة إنتاج الحشيش والصيدليات وخزينة الدولة التي ستخصص

الأموال المتأتية من هذه التجارة "بالدرجة الأولى لسياسات الوقاية".

المصدر:سكاي نيوز