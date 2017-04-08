بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي

شيماء مصطفى

أثار الظهور الأخير للفنانة حورية فرغلي كضيفة في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "ON E"، جدلا واسعا بين الجمهور.

وأصبحت حورية فرغلي حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل الجميع عن الشكل الذي ظهرت به، خصوصا أن ملامحها تغيرت تماما وتحديدا أنفها.

ولكن أعلنت الغالبية تعاطفها مع الفنانة التي كان يصنفها الكثيرين ضمن الجميلات في الجيل الحالي، ولاسيما ملامحها الرقيقة.

"تجميل فاشل":

في بداية الأمر تردد أن حورية قامت بعمل تجمل أنف، ولكن العملية لم تكن ناجحة ، مما تطلب عملية أخرى، وهذا لم تنفيه حورية، لفترة طويلة.

"كسر الأنف مع المنتخب":

بعد تدهور الوضع خرجت حورية عن صمتها وبدأت تتحدث في وسائل الإعلام أنها تعاني من أزمة صحية، وهذا سبب له تشوه في الأنف، وكشفت أن القصة بدأت عندما كانت منضمة لمنتخب مصر للفروسية، وخلال مشاركتها في إحدى البطولات، أصيبت بكسر في أنفها، على حد قولها مما استدعى تجميل.

"خراج"

اكتشفت حورية أنها أصيبت بـ"خراج" في أنفها، وذلك كان قبل بدء تصوير مسلسلها "ساحرة الجنوب"، وحاولت أن تعالجه بالأدوية، ولكن لم تنجح في ذلك، وبسبب التصوير في الصحراء والأماكن الخارجي تدهورت حالتها مما اضطرها إلى التدخل الجراحي،ولم تأخذ فترة نقاهة مما أدى لتلوث الجرح.

"مسمار في الأنف وعظمة من الرأس"

معاناة كبيرة عاشتها حورية بسبب أزمتها الصحية ، حيث اضطر طبيب نمساوي أن يقوم بإزالة العظمة المكسورة من الأنف والحاجز الأنفي في المرحلة الأولى من العلاج.

وهذا ما اضطرها إلى السفر إلى دولة إنجلترا للتابع حالتها مع أحد الأطباء الإنجليز، الذي أخبرها أن العلاج الوحيد، هو أخذ عظمة من الرأس وتركيبها بدلا من العظمة التي تم إزالتها من الأنف.

وبعد تدهور حالتها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، اضطرت حورية أن تسافر مرة أخرى إلى إنجلترا، وقامت بعمل عملية جراحية لإزالة المسمار من أنفها، وهذا ما نتج عنه أن أنفها أصبح شكلها غريب، وهو ما دفعها لإجراء عملية أخرى، تسببت في التأثير على مخارج حروفها.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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