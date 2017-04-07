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امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

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امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها”

تعاونا ربة منزل وشقيقها على قتل المجنى عليه عن طريق تسديد طعنات نافذة باستخدام السكين، الأمر الذي جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل شقته في مدينة نصر، في جريمة أقل ما يقال عنها أنها بشعة.

حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر إخطارا من مستشفى التأمين الصحي يفيد باستقبالها ” إبراهيم . إ ” 28 سنة ، صاحب محل هواتف، وهو في حالة خطرة لقى مصرعه على أثرها بعد إصابته بـ11 جرح قطعي بالرأس والصدر وطعنة نافذة أسفل الكتف الأيسر

وقد أثبتت التحريات أن هناك مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وزوجته وأخوها تطورت إلى مشاجرة، بعد أن اتهم الزوج زوجته بسوء أخلاقها وأنها على علاقة بشخصا ما، وعلى الفور أخرج الأخ سكين وقام بطعنه، وتم العثور على السكين بمكان الحادث.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين اللذان اعترفا بارتكاب جريمتهم، وعليه فقد أمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال بتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.

المصدر : مصرفايف

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