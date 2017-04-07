الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة

شيماء مصطفى

طفولتها وبراءتها لم يشفعا لها عند رجل المفترض أنه بحكم السن والخبرة أن يكون ناضجا.. السباك البالغ من العمر 34 سنة أثارته طفلة عمرها 6 سنوات فقط فقرر أن يغتصبها.

القصة التى وقعت أحداثها فى منطقة العمرانية بالجيزة بدأت عندما شاهد الذئب البشرى الطفلة سلمى تلهو مع أقرانها من الأطفال فنظر إليها وأطال النظر ورآها انثى مكتملة النمو فقرر التهامها.

واصل "حمادة .ع.ا" 34 سنة سباك النظر لــ"سلمى .ه.ع" 6 سنوات، وتخيلت نفسه المريضة أنها امرأة كاملة الأنوثة، فذهب إليها عندما ابتعدت عن أصدقائها واستدرجها بقطعة حلوى واصطحبها إلى منزله وجردها من ملابسها رغما عنها وحاول لمس كامل جسمها وتقبيلها وهى تحاول المقاومة بكل ما أوتيت من قوة للتنصل من قبضته دون جدوى، وفى النهاية صرخت فهرع إليها الأهالى وألقوا القبض على الذئب البشرى متلبسا بفعلته قبل أن يغتصبها.

اقتاد المواطنون المتهم إلى قسم شرطة العمرانية حيث تحرر له المحضر اللازم وبإحالته إلى النيابة العامة حققت معه وحبسته احتياطيا وأحالته إلى محكمة الجنايات ليعاقب بالمواد 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل و214 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 1 إبريل الجارى لبدء المحاكمة ونظرت محكمة جنايات الجيزة القضية فى الموعد المقرر وأجلتها لتنفيذ طلب الدفاع بالاطلاع على ملف القضية.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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