مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري

التلاعب بالأسعار واحتكار السلع أصبح شيئاً مستباحاً لدى البعض، لأن بعض التجار في مصر عندما يجدوا سلعة متوفرة أو عليها إقبال من المستهلك فيقوموا باحتكارها وتخزينها حتى تنقص من السوق وتزيد الأسعار لصالحهم، ونجد هذا في معظم السلع والمنتجات، وقد اقترح الكثيرون بوضع التسعيرة على المنتج حتى لا يحدث تلاعب من التجار.

وصرح الأستاذ” رجب شحاته” رئيس شعبة الأرز بغرفة الصناعة للحبوب، أنه سيتم خفض سعر السكر والأرز بالسوق المحلي انخفاضاً جديداً وذلك في منتصف شهر أبريل الحالي، وأوضح” رجب شحاتة” لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن وزير التموين أصدر قرار بإلزام المستوردين والموزعين بكتابة سعر البيع على كل عبوة سواء كانت أرز أو سكر، وعدم تداول أىسلعة بتوزيعها أو الاتجار بها دون كتابة سعر المصنع عليها، وسوف يبدأ العمل بهذا القرار في منتصف أبريل الجاري.

وأشار الوزير في قراره أن من يقوم بتخزين أي سلعة سيعاقب ، وستصادر الوزارة السلعة، وبهذا القرار سيقوم من احتكر أي سلعة وتكون غير مسعرة بالتخلص منها وبأي سعر حتى لا يتعرض للمساءلة، وفي قرار لوزير التموين الدكتور” علي مصيلحي” خفض سعر السكر ل10.50 جنيه، وأيضاً تضمن القرار لإلزام الصناعات التكميلية للسكر بأن توفر أكثر من 130 ألف طن من السكر للوزارة ، ومن شركات توزيع السكر( الفيوم-الدقهلية-الدلتا-النوبارية) وسوف تقوم الوزارة بعمل حملات على الموزعين والتجار لإلزامهم بتنفيذ القرار.

المصدر : مصرفايف