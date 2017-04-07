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حظك اليوم برج الأسد السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بقدرات واسعة على التواصل، ويتيح أمامك المزيد من الفرص وإيصال الرسائل القاسية إلى الآخرين 

عاطفياً: تزداد العلاقة المتينة متانة حتى لو تعرضت لاختبارات صعبة، والعلاقة الجديدة تقوى وتشتد الروابط بين الطرفين وتزداد الثقة

صحياً: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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