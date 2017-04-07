حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

سمر العشري

شهدت أسعار الأسماك، ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، خلال تعاملات، اليوم الجمعة 7-4-2017، وذلك بالتزامن مع اقتراب أعياد شم النسيم، وكثرة الإقبال على شراء الأسماك، حيث سجل سعر كيلو الجمبري 200 جنيهًا، في حين ارتفع سعر كيلو المكرونة إلى نحو 70 جنيهًا.

وفشلت حملة خليها تعفن لمقطاعة شراء الأسماك في جميع محافظات مصر على خلفية الارتفاع الجنوني في أسعارها، في خفض أسعار الأسماك، حيث ارتفعت أسعار الأسماك مطلع شهر مارس الماضي، ووصلت إلى الذروة في منتصف مارس، بسبب تكلفة الإنتاج فى المزارع وقلة الصيد من المصايد الطبيعية فى هذا التوقيت من العام، بحسب مصادر بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وشهدت الأسواق حالة من استياء المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، في ظل شكاوى العديد من المواطنين والتجار من ارتفاع أسعار الأسماك والتي كانت بمثابة الأمل الأخير للحصول على البروتين بأسعار مناسبة عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع شديد في الأسعار شمل مختلف السلع الغذائية وعلى رأسها اللحوم والدواجن بالإضافة إلى السلع الأساسية، وهو ما أثر بشكل كبير على المواطن المصري.

وأبدى بعض التجار تخوفاتهم من استمرار ارتفاع أسعار الأسماك وتأثير ذلك على تراجع المبيعات خاصة مع اقتراب موسم أعياد الربيع، حيث سجل سعر السمك البلطي نحو 35 جنيهًا، و البوري سجل 65 جنيهًا، ووصل السردين إلى 25 جنيهًا، وسمك قشر البياض 55 جنيهًا، بينما بلغ سعر الثعابين نحو 130 جنيهًا، والسبيط 140 جنيهًا للكيلو، وسجل سمك دنيس 145 جنيهًا، ووصل البربوني إلى 50 جنيهًا.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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