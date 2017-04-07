وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

سمر العشري

أكد الدكتور “علي المصيلحي”، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أمس، الخميس، بأنه تم إجراء معالجات لقواعد المعلومات والبيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، لافتاً إلى إن هناك 54 مليون و455 ألف مستكملي البيانات في البطاقات التموينية.

وأضاف “مصيلحي”، بأن هناك 19 مليون، الرقم القومي الخاص بهم لا ينطبق مع بياناتهم ولم يقوموا بتحديث بياناتهم، مشيراً إلى أن تحديث البيانات سيكون خلال أبريل الجاري ومايو المقبل، ومحذراً بأن المواطن الذي لن يقوم بتحديث بياناته لن يستفيد من الدعم، ولن تصرف الدولة دعمًا لأفراد غير معروفين.

15 أبريل سيشهد انخفاض أسعار الأرز والسكر

ومن ناحية أخرى، قال “رجب شحاته”، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن أسعار الأرز والسكر في السوق المحلي ستشهد انخفاضًا بدءاً من منتصف الشهر الجاري، لافتاً خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قرار وزير التموين بإلزام المستوردين والموزعين بتدوين سعر بيع المصنع والمستهلك على كل عبوة وحظر تداول أي سلع سواء بالاتجار أو التوزيع غير مدون عليها الأسعار بدءاً من منتصف الشهر الجاري، سيترتب عليه:

تقارب الأسعار ويقضي على عشوائيتها.

منع تخزين السلع وسيعود بالنفع على المستهلك.

من يخالف ذلك القرار سيعاقب وستقوم الوزارة بمصادرة السلع.

أن الأسعار ستنخفض حيث أن الموزعين سيقومون خلال الفترة الراهنة بالتخلص من كميات الأرز والسكر غير المسعرة حتى لا يتم مصادرتها.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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