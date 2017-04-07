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بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

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بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

قامت سلاح الطيران التابع لبشار الأسد يوم الثلاثاء الماضي بشن هجوم جوي بالكيماوي على خان شيخون بريف إدلب، الأمر الذي خلف نحو مائة شهيد معظمهم من الأطفال، و400 مصاب، تم قصفهم بغاز السارين بحسب المعارضة السورية والمنظمات الدولية والحقوقية.

مجزرة خان شيخون

ولاقت هذه المجزرة إدانات دولية كبيرة، وتحركت دول غربية لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين بشار الأسد ويعتبره مجرم جرب نظراً لما يفعله بشعبه، وفي الوقت نفسه لم تصدر أي إدانه أو حتى شجب أو تنديد من دولة عربية لـ مجزرة خان شيخون، ولم يصدر أي تصريح من جامعة الدول العربية.

وبعد مجزرة خان شيخون ومشاهد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة قصف بشار الأسد لشعبه بالكيماوي، تداول نشطاء على مواقع التواصل لمذيعة إسرائيلية حزينة على مشاهد الأطفال وهي تقول باللغة العربية، “وينكم يا عرب وينكم يا إسلام وينكم يا خونه” مما يحدث لأطفال سوريا.

بكري يبرئ بشار من مجزرة خان شيخون

وقارن النشطاء بين موقف المذيعة الإسرائيلية من مجزرة خان شيخون، وموقف الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري والذي اتهم المعارضة بقصف خان شيخون بالكيماوي، وبرأ بشار الأسد وجيشه الوطني حسب قوله، الأمر الذي جعل النشطاء يسخرون قائلين وهل تمتلك المعارضة طائرات!!!

 

المصدر:مصرفايف

 

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