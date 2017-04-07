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بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

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بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

لوعاد الزمن بحسني مبارك، كان هذا عنوان مقال اليوم في جريدة الحياة اللندنية، للكاتب الصحفي جهاد الخازن، وتحدث الخازن في مقاله عن تفاصيل لقائه بالرئيس الخلوع محمد حسني مبارك بعد براءته وخروجه من المستشفى العسكري، وذهابه إلى قصره.

وقال الخازن أنه كان يريد مقابلة وأجرى اتصالاً بفايزة أبو النجا لمقابلته، ولكنه كان ذهب إلى واشنطن، وأضاف أنه في ذلك الوقت حول وجهته إلى مبارك ونجله جمال، لتهنئتهم بالبراءة النهاية، وعودتهم إلى بيتهم مرة، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بهم وأخذت موعداً للقاء الرئيس الأسبق مبارك.

وأضاف الخازن أنه قابل مبارك بالفعل ونجله جمال واستمرت الزيارة لساعتين، وتحدثت معه عن ظروف استقالته، وماذا لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء، أيام ثورة يناير المجيده ماذا كان سيفعل حينها، وكانت إجابة مبارك على لسان الخازن “لو عدنا ست سنوات إلى الوراء لأخذت القرار نفسه.. أعيش وأموت في وكان همي أن لا تنزلق البلاد إلى الفوضى”.

 

 

المصدر:مصرفايف

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