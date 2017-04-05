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حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يرفع هذا اليوم من شأن أمورك المهنية، وتكثر الصداقات والاحتفالات مع الزملاء، ولا سيما بعض التقدم الكبير في المشاريع المنوي تحقيقها

عاطفياً: تحتاج إلى دعم الحبيب وإلى حبه وتعاطفه، فلماذا لا تعمل منذ اليوم على تقوية الروابط بينكما؟ إنه الوقت المناسب لمثل هذه الخطوة

صحياً: إذا مارست قسوة على نفسك فإن النتيجة هي الانهيار، فلماذا تفعل ذلك؟

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

 

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رئيس قسم الأخبار

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