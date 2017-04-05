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حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن علاقة مهنية جيّدة، وقد تواجه موقفاً محرجاً يسبب لك انزعاجاً أمام الزملاء وربّ العمل، لكنك توضح وجهة نظرك

عاطفياً: قد تعلن فجأة عن موعد ارتباطك أو قد تفكر في القيام برحلة شهر عسل، وهذا ما يفرح الجميع الذين يتمنون لك حياة عاطفية سعيدة

صحياً: أنت كسول بعض الشيء وتحب المآكل الشهية والدسمة، عليك الانتباه والحذر من المضاعفات

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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