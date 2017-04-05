أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

Google+ Print
نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 لجميع محافظات جمهورية العربية، من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بوابة الحج المصرية، وسنوافيكم بنتيجة حج القرعة التي تجريها وزارة الداخلية لكل محافظة على حدى، ويتم الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي، ووفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالحج للعام 1438 هجريا الموافق 2017 ميلادياً، بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 5 ابريل 2017 .

نتيجة حج القرعة 2017 العلنية

وسنوافيكم بنتيجة قرعة الحج 2017 لمحافظات الجمهورية، حيث يجرى حالياً نشر كشوف أسماء حجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة حج 2017، على حسب نتيجة القرعة الألية عبر أجهزة الحاسب الألي لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين المتقدمين من الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

 

وأقرت المصرية منذ أيام قليلة عدة ضوابط للراغبين في التقدم لأداء مناسك الحج، ومن أهمها إلزام المتقدم بالتقدم لجهة واحدة فقط من الجهات المخول لها تنظيم أداء مناسك الحج، سواء حج القرعة عن طريق وزارة الداخلية، أو حج الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن، أو الحج السياحي.

وسننشر لكم نتائج قرعة الحج 2017 من المحافظات التي ستنتهي من إجراءات القرعة العلنية تباع من محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، مرسى مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم.

رابط استعلام نتائج حج القرعة 2017

رابط الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية حيث من المنتظر أن تنشر نتائج قرعة الحج للعام 2016 بجميع المحافظات علية مباشرة وسيتم الاستعلام عنها بالرقم القومي.

وللدخول لموقع بوابة الحج المصرية اضغط على هذا الرابط http://hij.moi.gov.eg/ ، أو من هنا مباشرةً

ونتوجه نحن فريق عمل مصر فايف بالتهنئة لحجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج 2017 .

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص