نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بوابة الحج المصرية، وسنوافيكم بنتيجة حج القرعة التي تجريها وزارة الداخلية لكل محافظة على حدى، ويتم الاستعلام عن قرعة الحج بالرقم القومي، ووفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالحج للعام 1438 هجريا الموافق 2017 ميلادياً، بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 5 ابريل 2017 .

نتيجة حج القرعة 2017 العلنية

وسنوافيكم بنتيجة قرعة الحج 2017 لمحافظات الجمهورية، حيث يجرى حالياً نشر كشوف أسماء حجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة حج 2017، على حسب نتيجة القرعة الألية عبر أجهزة الحاسب الألي لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين المتقدمين من الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

وأقرت الحكومة المصرية منذ أيام قليلة عدة ضوابط للراغبين في التقدم لأداء مناسك الحج، ومن أهمها إلزام المتقدم بالتقدم لجهة واحدة فقط من الجهات المخول لها تنظيم أداء مناسك الحج، سواء حج القرعة عن طريق وزارة الداخلية، أو حج الجمعيات الأهلية عن طريق وزارة التضامن، أو الحج السياحي.

وسننشر لكم نتائج قرعة الحج 2017 من المحافظات التي ستنتهي من إجراءات القرعة العلنية تباع من محافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الجيزة، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، مرسى مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم.

رابط استعلام نتائج حج القرعة 2017

رابط الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية حيث من المنتظر أن تنشر نتائج قرعة الحج للعام 2016 بجميع المحافظات علية مباشرة وسيتم الاستعلام عنها بالرقم القومي.

وللدخول لموقع بوابة الحج المصرية اضغط على هذا الرابط http://hij.moi.gov.eg/ ، أو من هنا مباشرةً

ونتوجه نحن فريق عمل مصر فايف بالتهنئة لحجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج 2017 .

المصدر:مصرفايف