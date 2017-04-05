أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٦٢١
|٥٩.١٩٩٣
|04/05 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥٦٦
|04/05 12:40 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٤٦
|٤٦.٨٥٩٧
|04/05 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٤٤
|04/05 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/05 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٥
|٤.٨١٠٧
|04/05 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٢٧٧
|04/05 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢٩٥٧
|٢٢.٥٤٢٢
|04/05 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٢١
|٢.٥٨٨٨
|04/05 12:40 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٧٥
|٢.١٠٣٢
|04/05 12:40 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٠١٢
|٢.٠١٤٦
|04/05 12:40 ص
|يورو
|١٩.١٣١١
|١٩.٢٥٦٩
|04/05 12:50 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/05 12:50 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٠٧
|١٨.٠١٩٤
|04/05 12:40 ص
|ين ياباني
|١٦.١٧٩٩
|١٦.٣٤٤٤
|04/05 12:40 ص
|دولار استرالي
|١٣.٥٨٢٨
|١٣.٧٣٦٤
|04/05 12:40 ص
|دولار كندي
|١٣.٣٨٨٥
|١٣.٤٨٨٦
|04/05 12:40 ص
المصدر:مصر365
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