أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٦٢١ ٥٩.١٩٩٣ 04/05 12:40 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥٦٦ 04/05 12:40 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٩٧ 04/05 12:40 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٤٤ 04/05 12:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/05 12:40 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٥ ٤.٨١٠٧ 04/05 12:40 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٢٧٧ 04/05 12:40 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢٩٥٧ ٢٢.٥٤٢٢ 04/05 12:40 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٢١ ٢.٥٨٨٨ 04/05 12:40 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٧٥ ٢.١٠٣٢ 04/05 12:40 ص
كرون سويدي ٢.٠٠١٢ ٢.٠١٤٦ 04/05 12:40 ص
يورو ١٩.١٣١١ ١٩.٢٥٦٩ 04/05 12:50 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/05 12:50 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٠٧ ١٨.٠١٩٤ 04/05 12:40 ص
ين ياباني ١٦.١٧٩٩ ١٦.٣٤٤٤ 04/05 12:40 ص
دولار استرالي ١٣.٥٨٢٨ ١٣.٧٣٦٤ 04/05 12:40 ص
دولار كندي ١٣.٣٨٨٥ ١٣.٤٨٨٦ 04/05 12:40 ص

 

المصدر:مصر365 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة