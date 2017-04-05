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سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,252.63 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 717
عيار 22 657
عيار 21 627
عيار 18 537
عيار 14 418
عيار 12 358
الاونصة 22,285
الجنيه الذهب 5,016
الكيلو 716,571
 
المصدر:مصر365

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