حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يسجل هذا اليوم تحولاً مهماً في حياتك وفي أوضاعك المهنية، ويشير أيضاً إلى تغيير يحصل في بعض الإدارات



عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده وتحتل مساحة أكبر في قلبه



صحياً: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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