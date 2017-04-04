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أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر
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الخميس 13 أبريل 2017 04:03 صباحاً
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء
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الخميس 13 أبريل 2017 04:00 صباحاً
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت
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الخميس 13 أبريل 2017 03:53 صباحاً
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر
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الخميس 13 أبريل 2017 03:45 صباحاً
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا
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الخميس 13 أبريل 2017 03:42 صباحاً
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا
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الخميس 13 أبريل 2017 03:42 صباحاً
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم
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الخميس 13 أبريل 2017 03:33 صباحاً
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية
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الخميس 13 أبريل 2017 03:33 صباحاً
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء
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الخميس 13 أبريل 2017 03:33 صباحاً
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء
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الخميس 13 أبريل 2017 03:28 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
انتظرونا السبت 08 إبريل 2017 .. لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة في برنامج القاهرة أبوظبي على ONsport
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 04 أبريل 2017 09:43 مساءً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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