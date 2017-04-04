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أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة

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أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة أول تعليق رسمي من مجلس الوزراء حول زيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة

قال السيد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، خلال مداخلة هاتفية اليوم ببرنامج “رأي عام”، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع على قناة “تن” الفضائية المصرية اليوم الثلاثاء، بأن هناك بعض الأخبار الغير صحيحة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، ولا يجب على المواطنين سماع ونشر تلك الأخبار إلا بعد التأكد من صحتها.

وأضاف سلطان بان ما تم تداوله عن نية المصرية، لزيادة سعر المواد البترولية الفترة القادمة، غير صحيح ولا أساس له من الصحة ومجرد شائعات كاذبة، ومجلس الوزراء لم علم بهذا الخبر الكاذب من وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً المواطنين عدم الالتفاف حول هذه الشائعات.

وأشار سلطان بأن هناك شائعات كثيرة يرددها البعض، ومنها تسريح العمالة المصرية من دول الخليج، وغيرها من الشائعات التي ظهرت الفترة الأخيرة، ولكن كل هذه الأخبار ليست صحيحة ويجب على المواطن التأكد من مصدرها.

 

المصدر:مصرفايف

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