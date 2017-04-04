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تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين

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تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين

صرح “السيد الأستاذ محمد وهب الله” المتحدث الرسمي للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن وزارة المالية واللجنة المختصة للقوى العاملة وافقت على إقرار منح علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة.

وقد قدرت نسبة العلاوة بـ 10% لجميع الموظفين الغير المخاطبين بالقانون، على أن يكون الحد الأدنى لها 65 جنيهاً، بينما يكون الحد الأقصى 120 جنيهاً.

وأضاف “وهب الله” أنه سوف يتم صرف هذه العلاوة المقدرة بنسبة 10% وذلك عقب صدور إقرارها من الجلسة القادمة المقرر انعقادها في يوم 10 أبريل لسنة 2017 .

كما انه سوف يتم صرف العلاوة لجميع المستحقين لها وسوف يكون بأثر رجعى عن 9 شهور مضت من يوم 1 يوليو لسنة 2016 حتي الآن.

المصدر : مصرفايف

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